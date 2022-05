Modena | bimba di 4 anni cade dal settimo piano e muore | l' ipotesi e' di un incidente

Advertising

Agenzia_Ansa : Una bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone al settimo piano a Modena, in via Giardini. La bambina, a… - infoitinterno : Modena, bimba di 4 anni muore cadendo dal settimo piano - infoitinterno : Bimba di 4 anni morta cadendo dal balcone/ Modena: volo dal settimo piano - infoitinterno : Bimba di 4 anni morta a Modena - Valenti72463143 : RT @MediasetTgcom24: Dramma a Modena, bimba di 4 anni cade dal balcone e muore #modena -

Sono per il momento esclusi scenari differenti da quello di un incidente alla base della tragedia avvenuta questa mattina, a, dove unafra i tre e i quattro anni, originaria della Nigeria, e' morta dopo essere caduta dal balcone di casa, al settimo piano. E' accaduto alle 8.40 in via Cardarelli, a ridosso di ...Epatiti bambini, si indaga su doppia azione adenovirus - Covid/ Casi in aumentoMORTA CADENDO DAL BALCONE A: ORA SI ASCOLTERÀ LA MAMMA La famiglia dellamorta acadendo dal ...Sono per il momento esclusi scenari differenti da quello di un incidente alla base della tragedia avvenuta questa mattina, a Modena, dove una ...Subito si è precipitata in strada per chiedere aiuto, ma per la bimba non c’è stato nulla da fare Ancora da chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità. Nella prima periferia di Milano, questa ma ...