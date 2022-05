Milan, il regalo a Pioli per lo Scudetto: “Presi tre top player” (Di lunedì 23 maggio 2022) Uno Scudetto meritato; il Milan festeggia e ora Pioli è pronto a costruire un progetto importante. In arrivo tre big. Nella giornata di ieri si è chiuso il campionato con il verdetto più importante; il Milan è campione d’Italia. I rossoneri si sono Presi lo Scudetto grazie al tre a zero sul campo del Sassuolo; risultato maturato nel corso del primo tempo grazie all’ennesima prestazione superlativa di Leao, autore di tre assist. Battuta, dunque, l’Inter in un testa a testa che resterà nella storia della Serie A. Ora è tempo, giustamente, di festeggiare ma Pioli sa benissimo che occorre tornare, in breve tempo, con i piedi per terra. La voglia è costruire un qualcosa di importante per il futuro e, proprio per questo, la società è pronta a fare un triplo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 23 maggio 2022) Unomeritato; ilfesteggia e oraè pronto a costruire un progetto importante. In arrivo tre big. Nella giornata di ieri si è chiuso il campionato con il verdetto più importante; ilè campione d’Italia. I rossoneri si sonolograzie al tre a zero sul campo del Sassuolo; risultato maturato nel corso del primo tempo grazie all’ennesima prestazione superlativa di Leao, autore di tre assist. Battuta, dunque, l’Inter in un testa a testa che resterà nella storia della Serie A. Ora è tempo, giustamente, di festeggiare masa benissimo che occorre tornare, in breve tempo, con i piedi per terra. La voglia è costruire un qualcosa di importante per il futuro e, proprio per questo, la società è pronta a fare un triplo ...

