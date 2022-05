Mara Venier nella bufera, l’attacco è durissimo: “Clown, falsa …” (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono trascorse diverse settimane da quando ha avuto inizio la polemica che ha coinvolto la conduttrice di Domenica In Mara Venier e l’ex gieffino Manuel Bortuzzo. Nonostante ciò però se ne continua a parlare, anzi è possibile dire che tale polemica non sembra essere destinata a placarsi. Nello specifico a scagliarsi contro la conduttrice nelle ultime ore sono stati proprio i fan di Bortuzzo, ma per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Mara Venier al centro di una grossa polemica Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 22 maggio 2022. E proprio in seguito alla messa in onda di tale puntata la conduttrice Mara Venier è finita al centro di una grossa polemica in quanto accusata di trattare diversamente i suoi ospiti. Tutto ha avuto luogo in seguito all’invito da ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono trascorse diverse settimane da quando ha avuto inizio la polemica che ha coinvolto la conduttrice di Domenica In Marae l’ex gieffino Manuel Bortuzzo. Nonostante ciò però se ne continua a parlare, anzi è possibile dire che tale polemica non sembra essere destinata a placarsi. Nello specifico a scagliarsi contro la conduttrice nelle ultime ore sono stati proprio i fan di Bortuzzo, ma per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Maraal centro di una grossa polemica Una nuova puntata di Domenica In è andata in ondagiornata di ieri, domenica 22 maggio 2022. E proprio in seguito alla messa in onda di tale puntata la conduttrice Maraè finita al centro di una grossa polemica in quanto accusata di trattare diversamente i suoi ospiti. Tutto ha avuto luogo in seguito all’invito da ...

