L' Italia a Palermo con Mattarella per commemorare le vittime delle stragi di Capaci e via D' Amelio

Advertising

poliziadistato : L'emozionante Inno d'Italia, suonato dalla Banda musicale della #PoliziadiStato, chiude il concerto nella Chiesa di… - Agenzia_Ansa : La strage di Capaci 30 anni fa. L'Italia ricorda Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agent… - Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Vele al vento' con l'omaggio delle barche davanti a Palermo. E' una delle tante iniziative per commemorare… - CislLazio : RT @CislNazionale: Il segretario generale della Cisl #LuigiSbarra oggi, #23maggio, a Palermo alla manifestazione “La memoria di tutti: l’It… - enricocoppotell : RT @CislNazionale: Il segretario generale della Cisl #LuigiSbarra oggi, #23maggio, a Palermo alla manifestazione “La memoria di tutti: l’It… -

e l'intera ricordano oggi il trentennale della strage di Capaci, nella quale, il 23 maggio del 1992 morirono per mano di Cosa Nostra, Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e ...Ne sono arrivati ada tutta, da Como a Favignana, da Rivoli a Lampedusa. Saranno affissi al Foro Italico Umberto I, luogo in cui si terrà la celebrazione ufficiale, e ai balconi dei ...2' di lettura 23/05/2022 - Ennesima gioia tricolore per l’Anthropos ai Campionati Italiani di Atletica Promozione Fisdir – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, valevo ...Maria Falcone ne è certa: "Giovanni sarebbe soddisfatto per come si sia mantenuta in questi trent'anni la memoria dolorosa per la strage, ma soprattutto per come, negli ultimi anni, le sue idee contin ...