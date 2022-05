“La bellezza è una condanna”. Martina Colombari contro i pregiudizi sul suo aspetto (Di lunedì 23 maggio 2022) Cos’è la bellezza? Per Martina Colombari, è una condanna. Parole che ci fanno riflettere e comprendere che essere belle, in Italia, si traduce con “leggerezza e discriminazione”. Un tema trattato in lungo e in largo, che fin troppo spesso viene sottovalutato. Sono sempre di più le attrici che parlano della bellezza mostrando il suo lato negativo: eppure, la Colombari ha trovato il suo modo di sentirsi libera. Dove? A teatro. Martina Colombari contro la bellezza che “incasella” Martina Colombari, in occasione di un’intervista a Oggi, ha discusso ampiamente della bellezza, definendola una condanna e che per questo motivo è sempre stata giudicata. Essere ... Leggi su dilei (Di lunedì 23 maggio 2022) Cos’è la? Per, è una. Parole che ci fanno riflettere e comprendere che essere belle, in Italia, si traduce con “leggerezza e discriminazione”. Un tema trattato in lungo e in largo, che fin troppo spesso viene sottovalutato. Sono sempre di più le attrici che parlano dellamostrando il suo lato negativo: eppure, laha trovato il suo modo di sentirsi libera. Dove? A teatro.lache “incasella”, in occasione di un’intervista a Oggi, ha discusso ampiamente della, definendola unae che per questo motivo è sempre stata giudicata. Essere ...

Advertising

borghi_claudio : @RosaniFlavia In quel periodo c'era speranza per il futuro, una generazione di architetti geniali e ampiezza di mez… - RaiPlay : 'Abbiamo una sola vita e dobbiamo assolutamente poterla vivere con verità e dignità, questa è la bellezza”… - myrtamerlino : C'è una #guerra in #Ucraina in corso, ma c'è anche una campagna elettorale in corso. Ahinoi. Siamo l’unico grande P… - roby_mazz : @PaoloLeChat Ricordo una compagna di università che fece lo stesso in pubblico. Era pure una bellezza ruspante, tip… - AngelicAFilice : RT @massimo4951: CLARA... Una bellezza di cagnolina che rischia il canile a breve! Lo stallo sta per terminare e se non trova casa non si p… -