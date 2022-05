Isola dei Famosi 2022 | diciannovesima puntata in diretta minuto per minuto – Alessandro decide di abbandonare

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilary edeiL’deicontinua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inpertutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: laperdella21.41: Breve anteprima. 21.46: Ilary entra in studio e ricorda che ...

Advertising

Wallee___ : Io avrei scritto che “sta per perdere uno dei più inutili” #isola - erywaldorf : RT @Simmi_Chiapi: Questo Luca comunque uno dei più belli mai visti #isola - Simmi_Chiapi : Questo Luca comunque uno dei più belli mai visti #isola - BuBongi : RT @gatton3ro: sto stampando un santino di ale di pietro da tenermi vicino quando studio, così ogni volta che vorrò prendermi una pausa di… - blueaki_ : RT @W06Anna: 'Ti assicuro che da oggi fino alla fine dei miei giorni tu sarai la donna più importante della mia vita' PIANGENDO. ?? #isola… -

leggi anche >2022, diretta 23 maggio A sorpresa il figlio di Carmen Di Pietro sceglie di abbandonare l'Famosi 2022 e di non proseguire il gioco fino alla finale del 27 giugno. Le ...Marco Cucolo, infortunio all'Famosi 2022: cos'è accaduto Come ormai consuetudine, la diretta dell'Famosi 2022 si apre con il bollettino mediconaufraghi in gara fatto da Alvin. Questa edizione continua ...Il derby di Milano arriva anche all’Isola dei Famosi ed è sempre più infiammato visto lo Scudetto vinto dal Milan all’ultima giornata di Campionato. Lo sfottò in diretta dallo studio di Canale 5 ha ...All'Isola dei Famosi 2022 tutto cambia. Questa sera tutti i naufraghi sono a rischio eliminazione. Carmen, leader in carica, divide i naufraghi in due squadre per la prova apnea. Chi ...