Islanda, un popolo con il dna registrato e studiato (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel suo complesso l’Islanda non è solo una terra dai paesaggi spettacolari, ma il più grande laboratorio genetico del mondo. Oggi sono 350mila su 366mila i cittadini islandesi il cui genoma è stato mappato in tutta la sua sequenza. Come dire che la compagnia islandese deCode genetics, che sta portando a compimento questa impresa storica, ha in mano il ritratto genetico di ogni singolo cittadino. Oggi deCode appartiene all’azienda american biotech Amgen che sfrutta dati sui genomi per lo sviluppo di farmaci. Accedendo al materiale biologico, ai fascicoli sanitari e alle ricostruzioni genealogiche islandesi spera di capire di più la genetica di diverse malattie così da creare nuovi strumenti di diagnosi, cura e prevenzione. Queste ricerche sono cominciate nel 1998 quando il genetista Kari Stefansson propose la mappatura completa di tutti gli islandesi. L’isola ha infatti ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel suo complesso l’non è solo una terra dai paesaggi spettacolari, ma il più grande laboratorio genetico del mondo. Oggi sono 350mila su 366mila i cittadini islandesi il cui genoma è stato mappato in tutta la sua sequenza. Come dire che la compagnia islandese deCode genetics, che sta portando a compimento questa impresa storica, ha in mano il ritratto genetico di ogni singolo cittadino. Oggi deCode appartiene all’azienda american biotech Amgen che sfrutta dati sui genomi per lo sviluppo di farmaci. Accedendo al materiale biologico, ai fascicoli sanitari e alle ricostruzioni genealogiche islandesi spera di capire di più la genetica di diverse malattie così da creare nuovi strumenti di diagnosi, cura e prevenzione. Queste ricerche sono cominciate nel 1998 quando il genetista Kari Stefansson propose la mappatura completa di tutti gli islandesi. L’isola ha infatti ...

melinacugliari : RT @nonloso61: @a_lambardi @DonbassItalia E' sconfortante pensare che c'è gente che sta a sentire la storia della rider scappata in islanda… - MartinaNatale12 : RT @arsagaidra: IN CHE SENSO L' #Eurovision FA IL 99% DI SHARE IN ISLANDA RAGA STO MALE cosa non stiamo facendo come popolo per far arrivar… - xcyruschanel : RT @arsagaidra: IN CHE SENSO L' #Eurovision FA IL 99% DI SHARE IN ISLANDA RAGA STO MALE cosa non stiamo facendo come popolo per far arrivar… - weirdoclary : RT @arsagaidra: IN CHE SENSO L' #Eurovision FA IL 99% DI SHARE IN ISLANDA RAGA STO MALE cosa non stiamo facendo come popolo per far arrivar… - TINITINITINI140 : RT @arsagaidra: IN CHE SENSO L' #Eurovision FA IL 99% DI SHARE IN ISLANDA RAGA STO MALE cosa non stiamo facendo come popolo per far arrivar… -