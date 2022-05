Inter | Vidal ai saluti Dal Brasile | accordo col Flamengo raggiunto

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il giocatore dell’Arturoè sempre più vicino al. Voci dalconfermano il suo trasferimento Arturogiocherà con ogni probabilità nel, dopo aver disputato l’ultima partita di campionato indossando la maglia dell’contro la Sampdoria. L’addio non è stato dei più sereni, sul cileno sono piovuti i fischi dei tifosi. ??fecha acordo com Arturoem termos pessoais.?? @Ekremkonur ? Reprodução pic.twitter.com/skWfCHi8YB— Mundo da Bola (@mundodabola) May 23, 2022 Dalrimbalza la notizia, assieme alla foto del giocatore già in maglia rossonera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il giocatore dell'Arturoè sempre più vicino al Flamengo. Voci dal Brasile confermano il suo trasferimento Arturogiocherà con ogni probabilità nel Flamengo, dopo aver disputato l'ultima partita di ......pesante che non ci sarà più (come ad esempio quelli die Sanchez ) potrà ulteriormente aiutare l'operazione anche se il monte ingaggi andrà ridotto del 15%. Chi non si muoverà dall'sarà ... L'ultimo ballo dei sudamericani a San Siro: dove vanno e quanto risparmia l'Inter L'Inter di Simone Inzaghi è a caccia di un bomber implacabile che possa convertire le molte occasioni create: occhio al nome di Luis Suarez ...Sicuri partenti Sanchez e Vidal. - Perisic: offerta al rialzo con i bonus ... In particolare, già nelle prossime ore dovrebbe andare in scena il vertice tra l'Inter e l'entourage di Ivan Perisic.