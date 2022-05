Advertising

Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Inter, senti #Eto'o: '#Onana fra i tre migliori portieri al mondo' - IMEPICBROZO : RT @cmdotcom: #Inter, senti #Eto'o: '#Onana fra i tre migliori portieri al mondo' - cmdotcom : #Inter, senti #Eto'o: '#Onana fra i tre migliori portieri al mondo' - lsavinelli : @LRigamonti98 @Inter Ma senti da che pulpito, buffone stai zitto!!! - Scazzaturo : @ilariopresti Senti, vieni a fare del sarcasmo, sul tuo profilo è pieno di rimandi all'Inter e antijuventini e pret… -

Inter Dipendenza

Commenta per primo Accostato di recente all', nel futuro di Federico Bernardeschi , ora che è scaduto il suo accordo con la Juventus, potrebbe anche esserci il club nerazzurro. Intervistato da Sky , infatti, l'esterno italiano non ha ...Perché dovrebbe vincerlo l'Domanda irritante, risposta in linea: perché è la più forte! Perché è quella che ha pagato ... ti viene quando sei accerchiato non quando tiaccerchiato. Se non ... Inter, senti Rummenigge. Per l’ex bomber tedesco c’è molto da sorridere Stefano Sensi si è congedato dalla Sampdoria: il saluto del centrocampista prima del ritorno all’Inter Stefano Sensi ha salutato i tifosi della Sampdoria attraverso Instagram. Il centrocampista farà r ...L'amministratore delegato della Lega Serie A: "Riproporremo il calendario asimmetrico, il campionato a 18 squadre sarebbe un terremoto. Siamo un Paese di scrocconi" ...