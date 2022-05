In Israele un lungo caso giudiziario si è chiuso con lo sfratto di un migliaio di palestinesi (Di lunedì 23 maggio 2022) La Corte Suprema ha deciso definitivamente che un'area occupata della Cisgiordania debba ospitare un poligono dell'esercito Leggi su ilpost (Di lunedì 23 maggio 2022) La Corte Suprema ha deciso definitivamente che un'area occupata della Cisgiordania debba ospitare un poligono dell'esercito

