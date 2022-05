Advertising

webecodibergamo : Ilicic, ogni tocco un colpo di genio: i video con i suoi 60 gol e 44 assist all’Atalanta. E un dubbio: e se fosse a… - rob23cloudy : @lucacerchione @Gino_1926 per poi snaturare il suo modo di giocare. Però bisogna essere onesti, Gasperini ha fatto… - mr_sala : Anche al 20% delle tue capacità, ogni volta che hai il pallone tra i piedi ci fai venire la pelle d’oca alta tre di… -

L'Eco di Bergamo

Una gara inspiegabile, in cui ci provano inmodo, trovando però un Vicario impenetrabile, tanto per cambiare. Il ritorno di, che ha salutato il popolo bergamasco è sicuramente l'immagine ...Partiamo per salvarci poianno partiamo per essere competitivi. Quest'anno ci sono state ... Pensiero speciale per, all'addio con l'Atalanta: ' Ne conosciamo il valore, perderlo ha avuto ... Ilicic, ogni tocco un colpo di genio: i video con i suoi 60 gol e 44 assist all'Atalanta. E un dubbio: e se fosse ancora utile Tra i tanti commenti sorprende la mancanza di un assiduo come de Roon, in attesa di conferma. Lascia spazio alla speranza il post di Ilicic: «Solo un inizio importante» ...Non sappiamo, ancora, se Josip Ilicic a luglio sarà un giocatore dell’Atalanta, come dice il suo contratto, o se la strada del campione sloveno si separerà da quella della maglia nerazzurra. I suoi pr ...