Il coach del Basket Roma si arrabbia con l’atleta 17enne per un errore e le dà uno schiaffo Fip attiva la Procura federale | “Violenza esecrabile”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Prima il rimprovero, poi un ceffone alla nuca a una delle sue giocatrici, unache aveva commesso unal tiro. E adesso c’è chi ne chiede la radiazione, mentre si muove anche la Federazione italiana pallacanestro. L’episodio si è verificato domenica a Rieti durante il match trae Panthers Roseto, match valido per i playoff difemminile di Serie B. A un certo punto, durante il rientro in panchina per un time out, l’allenatore del, Luciano Bongiorno, ha “preso di mira” una sua giocatrice e quando le immagini della partita hanno iniziato a circolare sono partite le critiche e le richieste di allontanare il. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Fip, Gianni Petrucci, parlando di ...

Il Fatto Quotidiano

...e mi scuso per quanto è successo dice il Luciano Bongiorno Conosco l'atleta in questione da quando aveva 6 anni e sono entrato in campo a gioco fermo per spronarla, con un linguaggio corpo ...