Giro d' Italia | l' abruzzese Giulio Ciccone trionfa a Cogne

Roma - Fuga vincente di Giulio Ciccone (Trek Segafredo), che si è aggiudicato la 15/a tappa del Giro d'Italia 2022 da Rivarolo a Cogne di 177 chilometri. Secondo posto, staccato di un minuto e mezzo, per Santiago Buitrago, mentre il terzo posto se lo è aggiudicato Antonio Pedrero. Invariate le prime posizioni della classifica generale, con Carapaz sempre in maglia rosa. Il ciclismo Italiano è alla ricerca di un erede del 37enne Vincenzo Nibali, che ha annunciato il suo ritiro a fine anno. Giulio Ciccone, dieci anni di meno e fresco vincitore della 15/a tappa del Giro d'Italia Rivarolo Canavese - Cogne, non si sottrae alla questione dalla sala stampa all'arrivo del tappone alpino. "Il paragone con ...

