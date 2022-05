(Di lunedì 23 maggio 2022) Il, la strada sbarrata con transenne e blocchi di cemento. E così resterà, almeno fino al prossimo anno. Niente da fare per ildi via Giulio Rocco, il ponticello della...

Il ponte non solo serve a collegare due quadranti limitrofi ma influenza non poco anche il passaggio dei treni: di fatto passa sopra ai binari della metro B, a due passi dalla fermata, e ...Il ponte non solo serve a collegare due quadranti limitrofi ma influenza non poco anche il passaggio dei treni: di fatto passa sopra ai binari della metro B, a due passi dalla fermata, e ... Garbatella, l'assurda storia del ponte chiuso e mai riperto: è a rischio crollo da sei anni Il ponte è chiuso, la strada sbarrata con transenne e blocchi di cemento. E così resterà, almeno fino al prossimo anno. Niente da fare per il ponte di via Giulio Rocco, ...