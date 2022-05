Feralpisalò-Palermo in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Playoff Serie C 2021/2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Feralpisalò-Palermo, match valevole per le semifinali dei Playoff nazionali del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 maggio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per le semifinali deinazionali del campionato italiano di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 maggio alle ore 21:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Advertising

Nazione_Siena : Feralpisalò, Palermo Padova e Catanzaro sono le semifinaliste - GdB_it : FeralpiSalò verso la semifinale play off, Pisano: «A Palermo esito non scontato» - Varvix11 : RT @Palermofficial: Contro la @feralpisalo giocheremo alle 21:00. Ritorno a Palermo alle 20:30 ?? - GDS_it : Sale la febbre per la sfida con la #Feralpisalò, i tifosi del #Palermo potranno essere al massimo solo 525 allo sta… - TgrRaiSicilia : > Nel tg delle 19.35 #TgRSicilia Il Palermo, sotto di due gol la squadra pareggia con l'Entella e accede alle semif… -