Fedez e J-Ax in Love Mi, concerto in Piazza Duomo a giugno: tutti gli ospiti (Di lunedì 23 maggio 2022) Fedez e J-Ax in Love Mi, è questo il grande progetto per la città di Milano che li unisce dopo la pace ritrovata. Gli ospiti sono già stati comunicati ma molti altri si aggiungeranno al cast nelle prossime settimane. Non mancheranno loro, gli ideatori del progetto: Fedez e J-Ax. Ma ci saranno anche Tananai, Dargen D'Amico, Beba, Mara Sattei e molti altri ospiti. L'evento sarà ad ingresso gratuito e libero e si terrà in Piazza Duomo a Milano il prossimo 28 giugno. L'annuncio nella conferenza stampa presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale in Piazza Duomo 14, Milano. Presenti Fedez, l'Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, Antonia Madella Noja Segretario Generale della Fondazione Tog e Clemente ...

