Fedez e J-Ax fanno pace dopo 4 anni e annunciano concerto benefico (Di lunedì 23 maggio 2022) Quattro anni dopo la loro 'separazione' artistica e persona, Fedez e J-Ax sotterrano l'ascia di guerra e annunciano un'iniziativa che li vedrà fare fronte comune per beneficenza. I due artisti hanno annunciato oggi un concerto - #LoveMi - che li vedrà sul palco, in piazza Duomo, il 28 giugno. Con loro una lunga serie di ospiti. Unico obiettivo raccogliere fondi per Tog, centro riabilitativo per bambini con problematiche neurologiche complesse che Fedez sostiene da tempo. Sarà una grande festa di musica sulle note delle canzoni di: Tananai, Rhove, Paky, Dargen D'Amico, Shiva, Ghali, Ariete, MYSS KETA e Nitro. E ancora: Tedua, Mara Sattei, Rose Villain, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada e Mydrama. Altre sorprese saranno annunciate nei prossimi giorni. "Avevo in mente di affrontare ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 maggio 2022) Quattrola loro 'separazione' artistica e persona,e J-Ax sotterrano l'ascia di guerra eun'iniziativa che li vedrà fare fronte comune per beneficenza. I due artisti hanno annunciato oggi un- #LoveMi - che li vedrà sul palco, in piazza Duomo, il 28 giugno. Con loro una lunga serie di ospiti. Unico obiettivo raccogliere fondi per Tog, centro riabilitativo per bambini con problematiche neurologiche complesse chesostiene da tempo. Sarà una grande festa di musica sulle note delle canzoni di: Tananai, Rhove, Paky, Dargen D'Amico, Shiva, Ghali, Ariete, MYSS KETA e Nitro. E ancora: Tedua, Mara Sattei, Rose Villain, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada e Mydrama. Altre sorprese saranno annunciate nei prossimi giorni. "Avevo in mente di affrontare ...

