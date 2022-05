Ex cantante di Amici collabora con una star internazionale: di chi si tratta? (Di lunedì 23 maggio 2022) Un’ex allieva di Amici è stata protagonista di una collaborazione con una star di fama mondiale. Qual è l’ex allieva di Amici che duetterà con un cantante internazionale? Nyv ha partecipato ad Amici, due anni fa nell’edizione numero 19: l’anno in cui è scoppiata la pandemia. La cantante di origine belga è stata eliminata poche settimane dopo l’inizio del serale. Dunque, non vinse il talent show di Maria De Filippi, quell’anno trionfò invece Gaia. Nonostante l’eliminazione da Amici, Nyv non è sparita dal panorama della musica. Anzi, la cantante è tornata prepotentemente sulla scena con una star mondiale dell’elettronica: Bob Sinclair. Lo scorso 13 maggio 2022, è uscito il brano di Nyv Borderlaine in ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 maggio 2022) Un’ex allieva diè stata protagonista di unazione con unadi fama mondiale. Qual è l’ex allieva diche duetterà con un? Nyv ha partecipato ad, due anni fa nell’edizione numero 19: l’anno in cui è scoppiata la pandemia. Ladi origine belga è stata eliminata poche settimane dopo l’inizio del serale. Dunque, non vinse il talent show di Maria De Filippi, quell’anno trionfò invece Gaia. Nonostante l’eliminazione da, Nyv non è sparita dal panorama della musica. Anzi, laè tornata prepotentemente sulla scena con unamondiale dell’elettronica: Bob Sinclair. Lo scorso 13 maggio 2022, è uscito il brano di Nyv Borderlaine in ...

Advertising

AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - AmiciUfficiale : SISSI - cantante e finalista, sarà lei la vincitrice di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - fanpage : Ermal Meta sta seguendo la finale di #Amici21 e non ha nascosto la sua preferenza per il cantante Alex, a cui su Tw… - tuttopuntotv : Ex cantante di Amici collabora con una star internazionale: di chi si tratta? #amici #amici20 - infoitcultura : Ex cantante di Amici collabora con una star internazionale: di chi si tratta? -