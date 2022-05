Edicolante picchiato selvaggiamente in strada (Di lunedì 23 maggio 2022) La vittima è stata percossa da uno sconosciuto anche quando si trovava a terra privo di sensi. Trasportato al Pronto soccorso del Cardarelli, l'uomo ha riportato un trauma cranico Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 maggio 2022) La vittima è stata percossa da uno sconosciuto anche quando si trovava a terra privo di sensi. Trasportato al Pronto soccorso del Cardarelli, l'uomo ha riportato un trauma cranico

Advertising

Yogaolic : RT @fanpage: Preso a pugni in faccia per futili motivi, poi picchiato ancora mentre è a terra svenuto, dopo aver battuto la testa sul marci… - Frankf1842 : RT @fanpage: Preso a pugni in faccia per futili motivi, poi picchiato ancora mentre è a terra svenuto, dopo aver battuto la testa sul marci… - shineelite2 : RT @fanpage: Preso a pugni in faccia per futili motivi, poi picchiato ancora mentre è a terra svenuto, dopo aver battuto la testa sul marci… - fanpage : Preso a pugni in faccia per futili motivi, poi picchiato ancora mentre è a terra svenuto, dopo aver battuto la test… - SoniaLaVera : RT @Gazzettino: Edicolante picchiato e rapinato all'alba: caccia a tre uomini segnalati anche su Facebook -