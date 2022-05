Dal 7 al 100%: la Salernitana resta in Serie A (Di lunedì 23 maggio 2022) SALERNO – Quel famoso 7% è diventato realtà. Quella squadra da tutti già indicata come sicura retrocessa ce l’ha fatta. Nella maniera più incredibile, sofferta, brutta, tesa ma alla fine bellissima: la Salernitana resta in Serie A. Una notte che sembrava nera, nerissima con l’Udinese che ha passeggiato all’Arechi, i granata ringraziano il Venezia che ha fermato sul pareggio il Cagliari. Onore ai lagunari che sono sempre più importanti nella storia recente del club granata. È finita in trionfo con i giocatori sotto la curva, increduli, quando è arrivata la notizia del triplice fischio finale al Penzo. La partita dell’Arechi era finita già da un tempo e sia i giocatori, sia i tifosi non hanno fatto altro che attendere la lieta notizia da Venezia. Più di sei minuti di recupero, ci classici falsi allarmi prima del boato che ha trasformato ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 23 maggio 2022) SALERNO – Quel famoso 7% è diventato realtà. Quella squadra da tutti già indicata come sicura retrocessa ce l’ha fatta. Nella maniera più incredibile, sofferta, brutta, tesa ma alla fine bellissima: lainA. Una notte che sembrava nera, nerissima con l’Udinese che ha passeggiato all’Arechi, i granata ringraziano il Venezia che ha fermato sul pareggio il Cagliari. Onore ai lagunari che sono sempre più importanti nella storia recente del club granata. È finita in trionfo con i giocatori sotto la curva, increduli, quando è arrivata la notizia del triplice fischio finale al Penzo. La partita dell’Arechi era finita già da un tempo e sia i giocatori, sia i tifosi non hanno fatto altro che attendere la lieta notizia da Venezia. Più di sei minuti di recupero, ci classici falsi allarmi prima del boato che ha trasformato ...

