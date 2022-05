Challenger Vicenza | 13 italiani al via

Advertising

ilbassanese : Nella 15^ Edizione FL Service del Challenger Atp di Vicenza scalda i motori GULBIS - livetennisit : Challenger Vicenza e Troisdorf: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) - MattiaMiotti : Domani al via l’Atp #challenger di Vicenza, tanti italiani e tanti nomi grossi. Sono gasato! #atp - livetennisit : Challenger Vicenza e Troisdorf: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali (LIVE) - Ilsuperbo89 : Non vedo l'ora ???????? -

...di manutenzione straordinaria dell'argine del fiume Retrone da parte del Genio Civile di. ... alla Federazione Italiana Tennis che contribuisce alla realizzazione del nostro ATP80 ...: cronaca diretta live e risultato in tempo reale 13:20 "Il Sentiero del Respiro", percorso ... cronaca diretta live e risultato in tempo reale 11:49 EuroNASCAR PRO, successo nel...Quelle tra giovedì e venerdì sono state 24 ore intense per Franco Agamenone e il suo allenatore Andrea Trono. Dopo la sconfitta con Kolar al terzo e decisivo turno di qualificazione al tabellone princ ...Ottine il pass da Viola il tennista del Palladio Edoardo Cherie Ligniere, fuori Nucera e Ghedin. Da Lunedi i primi turni del main draw. Da martedì i big e gli incontri di doppio.