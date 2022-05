Carlo e Camilla attori per un giorno (nella soap opera): il cameo che non t’aspetti… (Di lunedì 23 maggio 2022) Te lo aspetti certamente dal principe Harry e Meghan Markle, magari lo immagini da William e Kate Middleton. E invece sono Carlo e Camilla a stupire tutti con una partecipazione straordinaria in una serie tv. I futuri re e regina d’Inghilterra sono stati attori per un giorno e si sono concessi per un cameo in EastEnders la soap opera dei record in onda dal 1985 e seguitissima nel Regno Unito, in cui si raccontano le vicende dei residenti di una comunità nell’East End di Londra. Il principe Carlo e la moglie Camilla Parker-Bowles sul set di EastEnders. I futuri re e regina di Inghilterra hanno fatto un cameo nella celebre soap opera britannica: compariranno ... Leggi su amica (Di lunedì 23 maggio 2022) Te lo aspetti certamente dal principe Harry e Meghan Markle, magari lo immagini da William e Kate Middleton. E invece sonoa stupire tutti con una partecipazione straordinaria in una serie tv. I futuri re e regina d’Inghilterra sono statiper une si sono concessi per unin EastEnders ladei record in onda dal 1985 e seguitissima nel Regno Unito, in cui si raccontano le vicende dei residenti di una comunità nell’East End di Londra. Il principee la moglieParker-Bowles sul set di EastEnders. I futuri re e regina di Inghilterra hanno fatto uncelebrebritannica: compariranno ...

IOdonna : In attesa di diventare re, almeno il principe Carlo può fare l'attore... - EnfantProdige : Se Carlo e Camilla possono fare le guest stars in #EastEnders vogliamo allora Sergio Mattarella come se stesso in… - IGLIF8 : FACEZIA:MOLTE IN TUTTO IL MONDO VANNO IN TELEVISIONE COME SE DOVESSERO RIMORCHIA' IL MIGLIORE DEI TELESPETTATORI E… - MamolkcsMamol : RT @maya_sakurambo: Fanno come l'operazione 'simpatia' operata x Camilla Parker Bowles (moglie di Carlo di Inghilterra) ....... - maya_sakurambo : Fanno come l'operazione 'simpatia' operata x Camilla Parker Bowles (moglie di Carlo di Inghilterra) ....... -