Arval mobility observatory | aziende restano fiduciose su futuro proprie flotte

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – In un contesto caratterizzato da molteplici preoccupazioni che impattano il settore automotive, dal Barometro 2022, la consueta indagine sull’andamento del settore dellee della mobilità condotta da, il centro studi che analizza e prevede le tendenze nel mondo della mobilità, emergono alcune conferme sulla resilienza del comparto, che rappresentano le basi da cui partire per riconfigurare quello che sarà il ruolo della mobilità di domani. Le, infatti,suldelle, l’elettrificazione continua il suo sviluppo supportata da un più convinto ricorso alla telematica, le nuove soluzioni di mobilità alternativa integrano e non ...