Vergogna all’Olimpico | cori razzisti dei tifosi laziali nei confronti di uno steward! VIDEO

(Di domenica 22 maggio 2022)nella serata di ieri. In occasione dell’ultimo match di campionato tra Lazio e Verona una scena disgustosa prende vita sugli spalti. Il bello della partita, il fascino dell’ultima di campionato, lo spettacolo dei giocatori che hanno regalato un emozionante 3 a 3 finale, tutto annullato dall’ignoranza di alcuni individui. Durante il match, ihanno iniziato a prendere di mira uno steward di servizio allo stadio. Dietro questila più becera delle motivazioni: il razzismo. Lazio-Verona-Steward In un primo momento, il ragazzo, di chiare origine non italiane, riesce a mantenere la calma nonostante i tantissimi insulti. Accompagnato poi fuori dai propri colleghi mostra il proprio disappunto. Di seguito il: ...

sportface2016 : Vergogna all'#Olimpico, insulti razzisti della curva della #Lazio contro uno steward: 'Torna col gommone a casa tua… - EnzoSulWeb : RT @sportface2016: Vergogna all'#Olimpico, insulti razzisti della curva della #Lazio contro uno steward: 'Torna col gommone a casa tua' | V… - fegato82 : RT @sportface2016: Vergogna all'#Olimpico, insulti razzisti della curva della #Lazio contro uno steward: 'Torna col gommone a casa tua' | V… - BuonAndrew : RT @sportface2016: Vergogna all'#Olimpico, insulti razzisti della curva della #Lazio contro uno steward: 'Torna col gommone a casa tua' | V… - asusual01 : RT @sportface2016: Vergogna all'#Olimpico, insulti razzisti della curva della #Lazio contro uno steward: 'Torna col gommone a casa tua' | V… -

