Ucraina | Duda | “Solo Kiev ha diritto decidere suo futuro”

(Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Si sono sentite voci preoccupanti, che sostengono che l’dovrebbe cedere alle richieste di Putin.l’ha ildidel suo…niente su di voi senza di voi”. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej, parlando davanti al Parlamento di, primo leader straniero a intervenire in presenza dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio scorso.sta facendo campagna perché l’ottenga lo status di Paese candidato all’ingresso nell’Ue il prima possibile. Il capo dello Stato polacco aveva già visitatodopo lo scoppio della guerra, in aprile, e aveva anche incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Di ritorno a ...

Né la Polonia né la Russia sembrano pronti a sedersi ad un tavolo. Ieri la telefonta tra Zelensky e Draghi. La Ruyssia ha bloccato l'accesso di quasi mille ...Arrivato inil presidente polacco: interverrà al Parlamento. Draghi chiama il presidente ucraino e "assicura il costante sostegno dell'Italia anche per approvare del sesto pacchetto di ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 88 Solo l'Ucraina ha il diritto di decidere sul proprio futuro», ha detto Andrzej Duda secondo quanto riporta il Guardian. Il presidente polacco è il primo leader europeo a tenere di persona un discorso ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...