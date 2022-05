Ucraina: Duda è in Ucraina, oggi terrà discorso alla Verkhovna Rada di Kiev (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Il presidente polacco Andrzej Duda è in Ucraina e oggi terrà un discorso alla Verkhovna Rada di Kiev come primo capo di uno Stato estero dallo scoppio della guerra.. Lo rende noto la stessa presidenza con un tweet. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Il presidente polacco Andrzejè inundicome primo capo di uno Stato estero dallo scoppio della guerra.. Lo rende noto la stessa presidenza con un tweet.

