Traffico Roma del 22-05-2022 ore 16:30 Luceverde Roma Buona domenica dalla redazione sempre scorrevole Traffico sulla rete viaria della capitale bravi con entrata sulla Roma Fiumicino poco prima del raccordo assoluto di Roma ancora disagi su via Pontina quiko.de nelle due direzioni in prossimità dei cantieri di Castel di Decima a Centocelle per un evento socio culturale chiusa al transito fino alle 22 via dei Cattani tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice in corso fino alle 17:30 una manifestazione in piazza della Repubblica non si escludono difficoltà per il Traffico di zona in chiusura è una notizia di trasporto pubblico per i lavori di interconnessione tra le linee metro B e C nella stazione Colosseo anche oggi bussa al posto dei treni per l'intera giornata tra Castro Pretorio e Laurentina servizio regolare invece tra ...

