Torvaianica, accoltellato alla gola si trascina in strada, trovato in una pozza di sangue: poco prima la feroce lite con un suo dipendente (Di domenica 22 maggio 2022) Emergono i primi particolari su quanto accaduto stamattina a Torvaianica, precisamente nella zona di Campo Ascolano, teatro di una violenta lite culminata con il grave ferimento di una persona di 47 anni colpita alla gola da un fendente. Tentato omicidio a Campo Ascolano (Roma) Come vi abbiamo raccontato nel precedente articolo la furibonda lite è scoppiata poco prima delle 8.00 nei pressi di Viale Po. Inizialmente si era ipotizzata una discussione per motivi legati alla viabilità ma successivi accertamenti hanno permesso di appurare che le due persone si conoscevano. I due hanno così iniziato a discutere e dalle parole si è passati rapidamente ai fatti. prima le botte, poi il fendente alla gola con ...

