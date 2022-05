Spezia Napoli 0-3

(Di domenica 22 maggio 2022) Ilipoteca la vittoria già dopo il primo tempo con un tris firmato Politano, Zielinski e da Demme dopo una bella triangolazione in area con Petagna. Match sospeso per 12 minuti tra l'11' e il 23' per scontri tra le tifoserie, con lancio di oggetti, fumogeni e rispettivi settori scavalcati e mini invasione di campo, e i giocatori delle due squadre a placare gli animi dei tifosi. Le ostilità erano iniziate già prima dell'incontro. Insigne e Ghoulam salutano gli azzurri. Di seguito il tabellino del match fra, 38° ed ultima giornata di campionato:(4-4-1-1) - Provedel (62' Zovko); Amian, Erlic (80' Bertola), Nikolaou, Ferrer; Antiste (62' Kovalenko), Kiwior, Maggiore (73' Nguiamba), Verde; Agudelo (73' Salcedo); Manaj. A disp: Sala, Bourabia, Sher, Podgoreanu, Nzola, Strelec. All.: Thiago ...

Advertising

mirkocalemme : Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di #Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni v… - claudioruss : Le immagini degli scontri tra tifosi #Spezia e #Napoli #SpeziaNapoli - SkySport : Spezia-Napoli momentaneamente sospesa per incidenti sugli spalti: le news LIVE #SkySport #SpeziaNapoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KALIDOU - Koulibaly esulta sui social dopo la vittoria del Napoli contro lo Spezia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KALIDOU - Koulibaly esulta sui social dopo la vittoria del Napoli contro lo Spezia -

Commenta per primo0 - 3 Provedel sv: nulla può sulle reti che indirizzano il match. (17' st Zovko sv) Amian 6: uno dei pochi a salvarsi del reparto arretrato. Erlic 5,5: al suo addio in maglia bianca ...Commenta per primo L'allenatore delloThiago Motta ha parlato a Dazn dopo la sconfitta indolore contro il: 'Sono soddisfatto del risultato ottenuto con lo. Alla fine di questa stagione è normale che circolino delle voci ma l'unica chiamata che mi interessa è quella delle mie bambine. Poi ci ...La sconfitta è pesante ma importa poco, perché Thiago Motta è riuscito a tenere saldo il suo Spezia e portarlo alla salvezza. «Fa piacere ricevere elogi, ma per me ...La Serie A 2021-2022 di calcio vede disputarsi il sesto match della 38ma giornata oggi, domenica 22 maggio: nel consueto lunch match il Napoli passa per 0-3 in casa dello Spezia. I partenopei chiudono ...