Spalletti e i calciatori corrono dai tifosi, sta succedendo di tutto! Sospesa per qualche minuto Spezia-Napoli (Di domenica 22 maggio 2022) Al Picco di La Spezia, si respira un’atmosfera caldissima per l’ultima giornata di Campionato. La squadra di Thiago Motta festeggia oramai la salvezza conquistata, mentre gli azzurri cercano di concludere al meglio questo finale di stagione con il terzo posto blindato. Ma ciò che accade nel corso del match, al 12? del primo tempo, è davvero assurdo. Infatti, la gara è stata Sospesa per qualche minuto a causa di alcuni brutti diverbi tra le tifoserie. I supporters di entrambe le squadre hanno iniziato fin da subito a punzecchiarsi, arrivando persino a scambiarsi dei fumogeni. Spezia-NapoliClima teso in Spezia-Napoli: l’accaduto qualche minuto dopo, la situazione è addirittura degenerata a causa di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Al Picco di La, si respira un’atmosfera caldissima per l’ultima giornata di Campionato. La squadra di Thiago Motta festeggia oramai la salvezza conquistata, mentre gli azzurri cercano di concludere al meglio questo finale di stagione con il terzo posto blindato. Ma ciò che accade nel corso del match, al 12? del primo tempo, è davvero assurdo. Infatti, la gara è statapera causa di alcuni brutti diverbi tra le tifoserie. I supporters di entrambe le squadre hanno iniziato fin da subito a punzecchiarsi, arrivando persino a scambiarsi dei fumogeni.Clima teso in: l’accadutodopo, la situazione è addirittura degenerata a causa di ...

