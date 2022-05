Scudetto Milan | Pioli | “Dedicato a mio padre”

(Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “La dedica per lovinto? A mio, sono sicuro che ovunque sarà, sarà felice e orgoglioso di quello che ho fatto”. Sono le parole dell’allenatore del, Stefano, dopo la conquista dello2021-2022 con la vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo. “Non ricordo quando abbiamo perso l’ultima partita, abbiamo meritato questoperché siamo stati più continui e abbiamo vinto partite difficili, ribaltando un derby e vincendo due volte a Roma grazie a una squadra forte. I miei dirigenti mi hanno dato una fiducia eccezionale, se arrivi a questo livello è perché ogni componente ha dato il massimo”, dice a Dazn. “Io e lo staff ci siamo divertiti tanto a lavorare con questi ragazzi. I giocatori conoscono bene il nostro modo di giocare. E’ la ...

gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - usaputro : RT @MilanistiOrId: SCUDETTO 2021/2022, AC MILAN ?? #KitaMilanisti???? #MilanistiIndonesia #ACMilan #scudetto??? - volpe_peppe : RT @siriomerenda: Pioli 'abbiamo dovuto essere più forti della sfiga'... #Scudetto #Milan #salviniportasfiga #SerieA -

Una violenta lite è scoppiata, in un bar dell'oltre Adda di Lodi, tra due tifosi dell'Inter e delmentre la televisione trasmetteva la partita- Sassuolo. A un certo punto un tifoso interista, 56enne, ha spaccato un bicchiere e con i cocci ha colpito al collo un tifoso milanista, 53enne, davanti agli altri clienti increduli e ...Per ilè il diciannovesimoIn Piazza Duomo, a Milano, la festa può partire con largo anticipo: i tifosi delradunati nel luogo simbolo del capoluogo lombardo si lasciano andare a una ...Davide Calabria ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan TV dopo la premiazione ... Poi a DAZN ha dichiarato: Sullo scudetto: "Nel mio cuore c'è tutto. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ...Queste le sue parole: “Sono migliorato quest’anno, però la cosa più importante era vincere lo scudetto. Sembro egoista ma non lo ... Abbiamo dimostrato che l’età in campo non conta. Sto bene al Milan ...