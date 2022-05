Salernitana-Udinese stasera in tv: orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 22 maggio 2022) La Salernitana di Nicola ospita questa sera all’Arechi l’Udinese di Cioffi nell’ultima giornata della Serie A 2021/2022. I granata si giocano la salvezza contro la squadra friulana, priva di obiettivi in questo finale di stagione e certa della permanenza in Serie A da tempo. I campani sono quartultimi in classifica con 31 punti, 2 in più del Cagliari. Appuntamento questa sera, domenica 22 maggio, alle ore 21. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ladi Nicola ospita questa sera all’Arechi l’di Cioffi nell’ultima giornata della. I granata si giocano la salvezza contro la squadra friulana, priva di obiettivi in questo finale di stagione e certa della permanenza inA da tempo. I campani sono quartultimi in classifica con 31 punti, 2 in più del Cagliari. Appuntamento questa sera, domenica 22 maggio, alle ore 21. La partita verrà trasmessa inesclusiva su Dazn. SportFace.

