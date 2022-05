«Negli ultimi tempi, quando Battiato non era più in sé, in tanti si sono approfittati di lui» (Di domenica 22 maggio 2022) Il Fatto Quotidiano intervista Juri Camisasca. Musicista, per 11 anni è stato monaco benedettino: era molto legato a Franco Battiato, viveva nella sua tenuta, era presente il giorno della sua morte. Si erano conosciuti all’inizio degli anni Settanta, in caserma. «quando un giorno ho visto varcare il cancello un ragazzo con i capelli alla Jimi Hendrix, un giubbino rosso, una maglietta psichedelica, al collo diverse collane orientali e un paio di occhiali da saldatore, pantaloni attillati con disegnata la bandiera a stelle e strisce e degli stivali di pitone». Racconta Battiato come un uomo molto combattivo, sempre in polemica con il mondo. «Sempre stato combattivo, uno in polemica con il mondo, specialmente i politici: quando accendeva il televisore erano dolori, non sopportava questa società e li insultava; invece da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Il Fatto Quotidiano intervista Juri Camisasca. Musicista, per 11 anni è stato monaco benedettino: era molto legato a Franco, viveva nella sua tenuta, era presente il giorno della sua morte. Si erano conosciuti all’inizio degli anni Settanta, in caserma. «un giorno ho visto varcare il cancello un ragazzo con i capelli alla Jimi Hendrix, un giubbino rosso, una maglietta psichedelica, al collo diverse collane orientali e un paio di occhiali da saldatore, pantaloni attillati con disegnata la bandiera a stelle e strisce e degli stivali di pitone». Raccontacome un uomo molto combattivo, sempre in polemica con il mondo. «Sempre stato combattivo, uno in polemica con il mondo, specialmente i politici:accendeva il televisore erano dolori, non sopportava questa società e li insultava; invece da ...

