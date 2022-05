Milan | Gazidis | “Grande orgoglio | ci abbiamo creduto tutti insieme dall’inizio”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 maggio 2022) “È un, non solo per cosafatto ma per come lofatto. Ilè una squadra giovane e nel futuro, il prossimo anno crediamo di poter migliorare. Ma questa sera ci godiamo questo momento“. Così Ivan, amministratore delegato rossonero, commenta ai microfoni diTv lo Scudetto conquistato all’ultima di campionato dopo la vittoria contro il Sassuolo. “È un’emozione incredibile, dopo tre anni molto particolari nel mondo. Per questo club essere al vertice è un. Questi tifosi sono speciali ci hanno spinto ad ogni passo, i giocatori hanno carattere e una forza incredibile” ha aggiunto l’ad del. “È un lavoro di squadra, sia in campo che fuori anche con i ...