Manchester City campione d’Inghilterra | al Liverpool resta il secondo posto

(Di domenica 22 maggio 2022) Ildopo la vittoria in rimonta sull’Aston Villa. Ildi Klopp chiudeLa doppietta di Gundogan e il gol di Rodri ribaltano l’Aston Villa, regalando alun altro titolo di. Dopo il 2-0 degli ospiti, in casa Citizens si era temuto il clamoroso sorpasso da parte del, che a sua volta ha vinto in romnta nel finale per 3-1 contro il Wolverhampton. Poi le reti dei due centrocampisti e Guardiola può finalmente festeggiare l’ennesimo trofeo della sua carriera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilè campione d'Inghilterra. Nell'ultima, decisiva giornata di Premier League la squadra di Guardiola vince in rimonta sull'Aston Villa per 3 - 2, dopo essere stata in svantaggio di due ...L' Aston Villa ha infatti segnato anche il secondo gol all'Etihad Stadium, proprio grazie ad un ex Liverpool come Philippe Coutinho , facendo sudare freddo il. Gli uomini di ...Al termine di un’ultima giornata emozionante gli uomini di Guardiola si sono imposti 3-2 in rimonta sull’Aston Villa precedendo il Liverpool di un punto ...Emozioni a non finire nell’ultima giornata della Premier League, con il City che batte in rimonta 3-2 l’Aston Villa e si laurea campione d’Inghilterra ...