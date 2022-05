Lo stop, la barella e poi le stampelle: Perisic chiude la stagione con un infortunio (Di domenica 22 maggio 2022) Prima il gol del vantaggio e poi l'infortunio. C'è un po' di tutto nell'ultima partita di Ivan Perisic nella stagione 2021/2022, conclusa con la sostituzione al 59' per via di un problema muscolare. L'... Leggi su gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Prima il gol del vantaggio e poi l'. C'è un po' di tutto nell'ultima partita di Ivannella2021/2022, conclusa con la sostituzione al 59' per via di un problema muscolare. L'...

Advertising

sportli26181512 : Lo stop, la barella e poi le stampelle: Perisic chiude la stagione con un infortunio: Lo stop, la barella e poi le… - Gazzetta_it : Lo stop, la barella e poi le stampelle: Perisic chiude la stagione con un infortunio #InterSamp - Wes10Sneijder1 : @McVirga86 @MicheleN967 @Matador1337 @Alcesti_ @MatteDj23 @mitrandirr D'accordo ma Barella erano 2 anni che non si… - cla_dallacqua : RT @Inter: ??| BARE 15'- Stop e scarico di #Lautaro per #Barella, ci prova di prima il centrocampista nerazzurro ma il suo destro è alto ?… - interclubpavia : ??| BARE 15'- Stop e scarico di #Lautaro per #Barella, ci prova di prima il centrocampista nerazzurro ma il suo des… -