LIVE Ginnastica artistica | Finale Scudetto in DIRETTA | le Fate guidano la Brixia alla seconda stella | equilibrio tra gli uomini

Leggi su oasport

(Di domenica 22 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:26 Le tre formazioni partecipanti si affronteranno in tre sfide (per le donne) e due sfide (per gli) su ciascun attrezzo: 3 punti per chi otterrà il miglior punteggio, 2 punti per il secondo, 1 per il terzo. 15:23 Tra glila situazione è invece molto più equilibrata, la Pro Patria Bustese cercherà di difendere il titolo conquistato l’anno scorso, ma per quanto visto ieri la parola d’ordine sarà “”. 15:20 Tra le donne laè la netta favorita per la vittoria, levanno a caccia del ventesimodella propria storia, nonché il nono consecutivo. 15:17 Al maschile sarà invece battaglia tra la Pro Patria Bustese, la Virtus Pasqualetti Macerata e il Gymnastic Romagna ...