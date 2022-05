Leclerc si ritira per problemi al turbo: Verstappen vince il Gp di Spagna, doppietta Red Bull (Di domenica 22 maggio 2022) Max Verstappen vince il Gran Premio di Spagna. Il campione del mondo è il nuovo leader del campionato con 6 punti di vantaggio su Leclerc, tradito dal turbo della sua Ferrari, al 27esimo giro, mentre era comodamente in testa a una gara... Leggi su europa.today (Di domenica 22 maggio 2022) Maxil Gran Premio di. Il campione del mondo è il nuovo leader del campionato con 6 punti di vantaggio su, tradito daldella sua Ferrari, al 27esimo giro, mentre era comodamente in testa a una gara...

sportface2016 : +++#SpanishGP, #Leclerc si ritira mentre era in testa alla gara: problemi improvvisi alla sua #Ferrari+++#F1 - Agenzia_Ansa : FLASH | Charles Leclerc si ritira al 28/o giro del Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1, che stava c… - arual812 : RT @mrtnvlvsn: 22 maggio 2021: Charles Leclerc segna la pole, 23 maggio 2021 problemi al cambio e non prende parte alla gara. 21 maggio 202… - serenel14278447 : 'FORMULA 1 Gp Spagna, Leclerc si ritira, vince Verstappen e lo supera in classifica Sul podio Perez e Russell, Sain… - 78vtomlinson : RT @viadiqua1: I telecronisti che fanno i complimenti a Verstappen per essersi conquistato la vittoria nonostante le difficoltà. Le conquis… -