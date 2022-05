Laura Boldrini a favore dell’aborto: “Un diritto delle donne che va difeso ancora oggi” (Di domenica 22 maggio 2022) ROMA – Laura Boldrini è a favore dell’aborto: “Il 22 maggio 1978 entrava in vigore in Italia la legge che depenalizzava l’aborto, fino ad allora reato. Una grande conquista di civiltà giunta dopo un lungo percorso. Un diritto delle donne che va difeso ancora oggi, da chi vuole riportare indietro le lancette dell’orologio”. E’ quanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Laura Boldrini dice no alle discriminazioni Scarcerazione Zaki, Boldrini: “Patrick finalmente è libero” Laura Boldrini vuole la pace in Libia Il bilancio di fine d’anno di ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 22 maggio 2022) ROMA –è a: “Il 22 maggio 1978 entrava in vigore in Italia la legge che depenalizzava l’aborto, fino ad allora reato. Una grande conquista di civiltà giunta dopo un lungo percorso. Unche va, da chi vuole riportare indietro le lancette dell’orologio”. E’ quanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::dice no alle discriminazioni Scarcerazione Zaki,: “Patrick finalmente è libero”vuole la pace in Libia Il bilancio di fine d’anno di ...

