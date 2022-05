L'Aston Martin DBX707 è il Suv più potente di sempre (Di domenica 22 maggio 2022) La Aston Martin DBX707 è semplicemente il Suv più potente disponibile sul mercato. Il numero che segue la sua sigla, infatti, parla della potenza del suo motore, il 4 litri V8 di origine Mercedes che è stato modificato rispetto a quello installato sulla DBX base. Ora i due turbocompressori sono montati su cuscinetti sferici e soffiano a una pressione maggiore, aumentando l'output di 157 CV e 200 Nm rispetto a prima, per un totale di 707 CV e 900 Nm. Ma non è tutto, perché c'è anche un nuovo cambio automatico a 9 rapporti a bagno d’olio, che rispetto ai tradizionali automatici con convertitore di coppia è più rapido. Dopo averla provata possiamo dire con certezza che le cambiate sono molto più rapide e decise, come dimostra anche il tempo con cui viene chiuso il classico scatto da 0 a 100 km/h: solo 3,3 secondi, un ... Leggi su gqitalia (Di domenica 22 maggio 2022) Laè semplicemente il Suv piùdisponibile sul mercato. Il numero che segue la sua sigla, infatti, parla della potenza del suo motore, il 4 litri V8 di origine Mercedes che è stato modificato rispetto a quello installato sulla DBX base. Ora i due turbocompressori sono montati su cuscinetti sferici e soffiano a una pressione maggiore, aumentando l'output di 157 CV e 200 Nm rispetto a prima, per un totale di 707 CV e 900 Nm. Ma non è tutto, perché c'è anche un nuovo cambio automatico a 9 rapporti a bagno d’olio, che rispetto ai tradizionali automatici con convertitore di coppia è più rapido. Dopo averla provata possiamo dire con certezza che le cambiate sono molto più rapide e decise, come dimostra anche il tempo con cui viene chiuso il classico scatto da 0 a 100 km/h: solo 3,3 secondi, un ...

