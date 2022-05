Il Napoli domina lo Spezia al Picco | un secco 3-0 che rende questa stagione ancor più amara

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Ilchiude in bellezza un campionato che ha lasciato ai partenopei un po' di amaro in bocca, con un 3-0 ai danni dello, già salvo, al. I gol tutti nel primo tempo (che viene interrotto per dieci minuti per alcune intemperanze delle due tifoserie), con Politano al 4', Zielinski al 25' e Demme al 36'. Spalletti cambia dieci undicesimi per dare spazio a tutti, e consegna la fascia di capitano al partente Ghoulam, in segno di ringraziamento per i suoi sette anni al. Anche per loè una festa con i tifosi di casa per la seconda salvezza consecutiva, e il clima è disteso. Forse troppo, per i liguri, che si fanno sorpre già al 4' da un tiro improvviso di Politano che porta in vantaggio il. Intorno al 10' minuto le cose cambiano: ...