Il Milan vince lo Scudetto ed esplode il pianto di Di Marco (VIDEO). I tifosi dell'Inter: "Il cuore si è spezzato" (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo una stagione appassionante e ricca di colpi di scena, il Milan si aggiudica lo Scudetto, chiudendo il campionato al primo posto a quota 86 punti (a +2 dall'Inter). Al termine del match contro la... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo una stagione appassionante e ricca di colpi di scena, ilsi aggiudica lo, chiudendo il campionato al primo posto a quota 86 punti (a +2 dall'). Al termine del match contro la...

Advertising

capuanogio : Il #Sassuolo non sta facendo un favore al #Milan, che vince uno scudetto ???? straordinario ma con un ultimo atto dif… - sportface2016 : +++IL #MILAN È CAMPIONE D'ITALIA PER LA DICIANNOVESIMA VOLTA NELLA SUA STORIA. #PIOLI VINCE IL PRIMO SCUDETTO DA AL… - rtl1025 : ??? Il #Milan vince lo #Scudetto. La squadra di Stefano #Pioli si laurea campione d'Italia 2021-22 trionfando 3-0 i… - ShanaShanara : E complimenti al Milan. Scudetto meritato per i demonietti di pioli, che finalmente vince qualcosa - AlCiccioh3 : RT @sportface2016: +++IL #MILAN È CAMPIONE D'ITALIA PER LA DICIANNOVESIMA VOLTA NELLA SUA STORIA. #PIOLI VINCE IL PRIMO SCUDETTO DA ALLENAT… -