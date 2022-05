Ieri fannulloni | oggi vecchi e da sostituire Guai agli statali!

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 maggio 2022) Ora ci si accorge che gli “statali” sono in procinto di andarsene in buona parte in pensione e che i sopravvissuti saranno comunque scarsetti quanto a preparazione professionale. È passato circa un decennio da quando i governi di centro destra si scavano contro i “”, inutile costo morto, vellicando la pancia del proprio elettorato di riferimento e imponendo blocchi delle retribuzioni, blocchi del turn over, ma anche un blocco sulla più generale riflessione di cosa e come debba fare la Pubblica Amministrazione. Che nella logica di quei signori avrebbe potuto anche chiudere perché non serviva a niente, se non come ammortizzatore sociale per stipendiare intere generazioni di nullafacenti e analfabeti. Se poi ci si allarga all’intero settore pubblico e quindi ad istruzione, ricerca, università, sanità ed enti locali, apriti cielo! Dieci e ...