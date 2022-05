Estranei tra noi. Il virus del vaiolo delle scimmie tra scienza e conoscenza (Di domenica 22 maggio 2022) I virus dominano il nostro pianeta. Si stima che il numero delle particelle virali sia una cifra superiore al trilione (miliardi di miliardi), ma solo alcune centinaia di loro sono pericolosi per gli umani. La maggior parte di loro infettano i batteri, le piante e altri organismi viventi. Nella storia della vita, i virus hanno svolto e svolgono azioni importanti e profondi. I virus eliminano ogni giorno un numero incredibile di microbi in tutto il mondo, creando sedimenti che sostengono le catene alimentari, fornendo nutrienti agli organismi marini fotosintetici che producono metà dell’ossigeno del mondo e aiutando ad alimentare i cicli di carbonio, azoto e fosforo. I virus regolano quindi l’ecologia e biogeochimica della terra senza che gli umani se ne rendano conto. Tuttavia, ogni tanto un ... Leggi su formiche (Di domenica 22 maggio 2022) Idominano il nostro pianeta. Si stima che il numeroparticelle virali sia una cifra superiore al trilione (miliardi di miliardi), ma solo alcune centinaia di loro sono pericolosi per gli umani. La maggior parte di loro infettano i batteri, le piante e altri organismi viventi. Nella storia della vita, ihanno svolto e svolgono azioni importanti e profondi. Ieliminano ogni giorno un numero incredibile di microbi in tutto il mondo, creando sedimenti che sostengono le catene alimentari, fornendo nutrienti agli organismi marini fotosintetici che producono metà dell’ossigeno del mondo e aiutando ad alimentare i cicli di carbonio, azoto e fosforo. Iregolano quindi l’ecologia e biogeochimica della terra senza che gli umani se ne rendano conto. Tuttavia, ogni tanto un ...

