“È a un passo”: Inter, ‘regalo’ per Inzaghi prima della sfida scudetto (Di domenica 22 maggio 2022) L’Inter, nonostante i problemi economici, non smette di pensare al futuro: ‘regalo’ per Simone Inzaghi Simone Inzaghi alle 18:00 di questo pomeriggio, si giocherà lo scudetto negli ultimi 90? della stagione. Il Milan è a un punto dall’essere campione d’Italia e strappare lo scettro all’Inter. Decisiva fin qui la sconfitta di Bologna nel recupero, con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 maggio 2022) L’, nonostante i problemi economici, non smette di pensare al futuro:per SimoneSimonealle 18:00 di questo pomeriggio, si giocherà lonegli ultimi 90?stagione. Il Milan è a un punto dall’essere campione d’Italia e strappare lo scettro all’. Decisiva fin qui la sconfitta di Bologna nel recupero, con Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

capuanogio : ?? #Inter ormai rassegnata a perdere #Perisic che è a un passo dall'accettare l'offerta della #Juventus di un bienn… - gargiulo_mario : Se siamo arrivati ad oggi a sperare nel passo falso del Milan purtroppo è colpa nostra, ma comunque vada stagione… - GiuliaLoglisci_ : ??????Simone #Inzaghi è a un passo dal prolungare il contratto con l'#Inter fino al 2024 con opzione per un'altra sta… - InterHubOff : ?? #Inzaghi a un passo dal prolungamento con l’#Inter fino al 2024+opzione per un altro anno. ???? Contatti in corso… - MentalitNeroaz1 : Simone Inzaghi è a un passo dal prolungare il contratto con l'Inter fino al 2024 con opzione per un'altra stagione.… -