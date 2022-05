Domenica In: ospiti 22 maggio 2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi, 22 maggio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Gianluca Vacchi, imprenditore e dj internazionale, si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il documentario ‘Mucho Mas’, che uscirà nelle piattaforme il 25 maggio; Federica Pellegrini, ex campionessa olimpica di nuoto, interverrà per ripercorrere le tappe più importanti della sua lunga carriera agonistica e non mancherà un accenno sulle prossime nozze con il compagno e allenatore Matteo Giunta. Mika, cantante e showman, si collegherà con Mara Venier per raccontare la bellissima esperienza vissuta insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan nella ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi, 22, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Gianluca Vacchi, imprenditore e dj internazionale, si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il documentario ‘Mucho Mas’, che uscirà nelle piattaforme il 25; Federica Pellegrini, ex campionessa olimpica di nuoto, interverrà per ripercorrere le tappe più importanti della sua lunga carriera agonistica e non mancherà un accenno sulle prossime nozze con il compagno e allenatore Matteo Giunta. Mika, cantante e showman, si collegherà con Mara Venier per raccontare la bellissima esperienza vissuta insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan nella ...

