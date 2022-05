Da noi… a ruota libera, puntata 22 maggio 2022: Marcella Bella, Isabella Ragonese, Spagna, Ivan Granatinp e Marco Morandi (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi, domenica 22 maggio 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentunesima puntata della terza edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella trentunesima puntata, ospiti Marcella Bella e IsaBella Ragonese, protagonista della miniserie di Raiuno Solo per passione, che racconta la vita della grande fotografa Letizia Battaglia. Inoltre Ivana Spagna e Ivan Granatino, che hanno unito i loro mondi musicali nel brano “Napoli Cuba” ed il cantante e compositore Marco Morandi. In ogni puntata un ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi, domenica 222021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentunesimadella terza edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella trentunesima, ospitie Isa, protagonista della miniserie di Raiuno Solo per passione, che racconta la vita della grande fotografa Letizia Battaglia. InoltreGranatino, che hanno unito i loro mondi musicali nel brano “Napoli Cuba” ed il cantante e compositore. In ogniun ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Marcella Bella e Isabella Ragonese tra gli ospiti di “Da Noi…a Ruota Libera” - ParliamoDiNews : Domenica In gli ospiti di oggi 22 maggio a seguire Da Noi a Ruota Libera #CATALOGHI #rai1 #22maggio - CGizzarelli : RT @MiguelCalabria3: Carretto siciliano Quello che per mio nonno Pietro era/prima necessità per il suo lavoro/è diventato per noi una bandi… - SimosTwittt : @JumpedGoldoni tutta la sfiga accumulata poi ce la siamo giocata tra il 2005 e il 2011 quando per fortuna la ruota è girata pure per noi - NicholasPelle : @il_latinista @MauroGiubileo @FratellidItalia @LegaSalvini @forza_italia Nessuna superiorità intellettuale o saccen… -

STORIE DI MONTAGNA/12 - Marzia e Remo... le mani nella terra e la testa verso un futuro ecosostenibile! Il 2008/2009 segna il mondo dello spettacolo, e ciò che ruota intorno ad esso, con una grande crisi ...il prossimo lunedì ne arriverà un'altra e ancora ce ne sono tante da svelare perchè intorno a noi ... Genitori a mano libera: sull'ansia (e l'impossibilità) di una genitorialità perfetta Matilde scrive così: Noi non siamo ciottoli sul fondo dei torrenti. Levigati, preziosi orografici. ...da donna a mamma Sara Fruner La notte del bene Sara Fruner L'istante largo La notte del bene ruota ... Il 2008/2009 segna il mondo dello spettacolo, e ciò cheintorno ad esso, con una grande crisi ...il prossimo lunedì ne arriverà un'altra e ancora ce ne sono tante da svelare perchè intorno a...Matilde scrive così:non siamo ciottoli sul fondo dei torrenti. Levigati, preziosi orografici. ...da donna a mamma Sara Fruner La notte del bene Sara Fruner L'istante largo La notte del bene...