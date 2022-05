(Di domenica 22 maggio 2022) Il racconto dell’assedio di Mariupol e la fuga dalla città per mettere in salvo la propria famiglia. «Ora stanno torturando ifratelli»

Ore 06:13 -al militare: "Ora voglio vendicare i miei compagni" ( Dall'inviata Marta Serafini ) Lui ora lo stanno torturando e gli stanno strappando le unghie. Lui invece è morto. ...... non ci dovrebbe essere uno scambio con i combattenti dell', ...notte il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha sostenuto come ''...DI ZELENKY - In precedenza Zelensky aveva rilasciato un'... Azov, l’intervista al militare: «Ora voglio vendicare i miei compagni»