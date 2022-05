Amici21, Sissi: “ecco dove vorrei esibirmi” (Di domenica 22 maggio 2022) La favorita di Amici21 confessa dove le piacerebbe esibirsi e svela alcuni dettagli sul suo primo EP Intervistata da Santo Pirrotta ai microfoni di Whoopsee.it, Sissi racconta le emozioni a freddo dopo la mancata vittoria di Amici21 La cantante, data tra le favorite dai media, svela che c’è stato un momento in cui ha capito che l’ansia poteva essere sostituita dalle emozioni. Non si aspettava di vincere, contrariamente a quanto si è letto sui social fino a qualche ora prima della finale, ma si aspettata il premio della critica. O meglio, ci sperava! Il prossimo 10 Giugno 2022 uscirà il suo primo EP “Leggera”, un album acustico fatto di chitarra e voce, un viaggio di un anno, anche due, in cui la cantante si racconta e mostra le sue infinite sfaccettature. Sissi confessa che le piacerebbe esibirsi in ... Leggi su 361magazine (Di domenica 22 maggio 2022) La favorita diconfessale piacerebbe esibirsi e svela alcuni dettagli sul suo primo EP Intervistata da Santo Pirrotta ai microfoni di Whoopsee.it,racconta le emozioni a freddo dopo la mancata vittoria diLa cantante, data tra le favorite dai media, svela che c’è stato un momento in cui ha capito che l’ansia poteva essere sostituita dalle emozioni. Non si aspettava di vincere, contrariamente a quanto si è letto sui social fino a qualche ora prima della finale, ma si aspettata il premio della critica. O meglio, ci sperava! Il prossimo 10 Giugno 2022 uscirà il suo primo EP “Leggera”, un album acustico fatto di chitarra e voce, un viaggio di un anno, anche due, in cui la cantante si racconta e mostra le sue infinite sfaccettature.confessa che le piacerebbe esibirsi in ...

