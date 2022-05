VIDEO | CESSIONE KOULIBALY? SPALLETTI NON CI STA! (Di sabato 21 maggio 2022) Luciano SPALLETTI in conferenza stampa ha parlato di una possibile CESSIONE di Kalidou KOULIBALY. Lo scorso anno, il tecnico azzurro dichiarò che si sarebbe incatenato ai cancelli di Castel Volturno per.non far partire il numero 26. Come la penserà ora? #sscnapoli #SPALLETTI #KOULIBALY #napoli #calcionapoli ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/GMdPefN » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di sabato 21 maggio 2022) Lucianoin conferenza stampa ha parlato di una possibiledi Kalidou. Lo scorso anno, il tecnico azzurro dichiarò che si sarebbe incatenato ai cancelli di Castel Volturno per.non far partire il numero 26. Come la penserà ora? #sscnapoli ##napoli #calcionapoli ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/GMdPefN » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

